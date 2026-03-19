Alkohol und Stress: Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefunden

Eine neue Studie der MedUni Wien zeigt: Weibliche Gehirne reagieren generell stark auf Stress, männliche erst in Verbindung mit Alkohol. Grund dafür ist die unterschiedliche Aktivität eines Rezeptor-Systems.

Wien – Weibliche und männliche Gehirne reagieren unterschiedlich auf Stress und Alkohol. Ein möglicher Hintergrund dafür ist, dass Stressmechanismen im Gehirn geschlechtsspezifisch organisiert sein könnten, zeigt eine Studie eines Forschungsteams von Universität Wien und MedUni Wien. Weibliche Gehirne reagieren generell stark auf Stress, männliche erst in Verbindung mit Alkohol, fasste Studienleiterin Sophia Khom im Gespräch mit der APA zusammen.

Im Zentrum der kürzlich im Fachjournal Neuropharmacology veröffentlichten präklinischen Untersuchung stand ein kleiner, aber entscheidender Bereich des Gehirns: die zentrale Amygdala. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Emotionen, Stress und belastenden Erfahrungen. Das Forschungsteam untersuchte, wie das sogenannte „Substanz-P/Neurokinin-1-Rezeptor-System“ die hemmende Aktivität von Nervenzellen in diesem Bereich des Gehirns beeinflusst. Durch sie „fühlen wir uns schlecht“, etwa ängstlich, gestresst oder reizbar, erläuterte Khom.

Stress ist zunächst „etwas Positives“

Stress sei „zuerst etwas Positives“, betonte die Professorin vom Department für Pharmazeutische Wissenschaften der Universität Wien. Dieser mache ängstlich, wachsam und vorsichtig. Experimente zeigten nun deutliche Geschlechterunterschiede. Im weiblichen Gehirn ist das relevante Rezeptor-System in der zentralen Amygdala bereits ohne Alkohol aktiv und verstärkt dort die hemmende neuronale Aktivität.

Im männlichen Gehirn zeigt dieser Mechanismus ohne Alkoholkonsum dagegen kaum Aktivität. Erst durch Alkoholeinfluss wird das System „eingeschaltet“ – und verstärkt ebenfalls die hemmende Aktivität in der zentralen Amygdala. Das ist eine in der Wissenschaft bisher nicht beschriebene geschlechtsspezifische Funktion dieses Mechanismus.

Weibliches Gehirn kann besser auf Stress reagieren

„Es gibt verschiedene Stress-Systeme“, berichtete Khom gegenüber der APA. Dieses sei bisher relativ wenig untersucht worden. Generell sei bekannt, dass das weibliche Gehirn empfindlicher für Stress ist und diesen besser aufnehmen und besser darauf reagieren kann. Das männliche Gehirn reagiert auf den gleichen Stress-Stimulus anders, es registriert ihn, mit Alkohol reagiert es aber „ganz stark“. So wie das weibliche Gehirn bereits ohne Alkoholeinfluss, erläuterte die Wissenschafterin.

„Stress gilt als ein wichtiger Risikofaktor für problematischen Alkoholkonsum. Solche biologischen Unterschiede müssen wir verstehen, wenn wir nachvollziehen wollen, warum Menschen unterschiedlich empfindlich auf Stress reagieren und warum manche ein höheres Risiko haben, eine Alkoholkonsumstörung zu entwickeln“, so die Wissenschafterin.

Weitere Studien zu chronischem Konsum

Die Studie liefert laut den Forschenden neue Einblicke in geschlechtsspezifische Unterschiede der Stress- und Alkoholverarbeitung im Gehirn. Auch wenn es sich um präklinische Forschung handelt, würden die Ergebnisse eine wichtige Grundlage für weitere Untersuchungen schaffen, die langfristig zu einem besseren Verständnis individueller Unterschiede in stress- und suchtbezogenen Prozessen beitragen könnten.