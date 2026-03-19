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Die wichtigsten Fragen
Nach dem Unglück in der Schweiz: Wie sicher sind Seilbahnen?
Die Gondel hatte sich nach der Mittelstation im Gebiet Schlächtismatt gelöst und stürzte ab.
© APA/AFP/Kantonspolizei Nidwalden
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