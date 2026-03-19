ÖSV-Speed-Hoffnung Hauzenberger nach WM-Glück im Sturzpech

Gerade erst mit zwei Bronzemedaillen von der Junioren-WM in Narvik zurückgekehrt, kam für Pia Hauzenberger nach einem Trainingssturz in Saalbach das Saisonaus.

Saalbach – Keine Woche ist es her, dass Pia Hauzenberger in ihrer Heimatgemeinde St. Johann am Wimberg im Mühlviertel (OÖ) feierlich empfangen wurde. Schließlich hatte Österreichs Speed-Hoffnung bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik gleich über zwei Bronzemedaillen jubeln dürfen.