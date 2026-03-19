Nächster Kreuzbandriss
ÖSV-Speed-Hoffnung Hauzenberger nach WM-Glück im Sturzpech
Pia Hauzenberger stürzte im Abfahrtstraining in Saalbach und zog sich eine schwere Knieverletzung zu.
© gepa/steiner
Gerade erst mit zwei Bronzemedaillen von der Junioren-WM in Narvik zurückgekehrt, kam für Pia Hauzenberger nach einem Trainingssturz in Saalbach das Saisonaus.
Saalbach – Keine Woche ist es her, dass Pia Hauzenberger in ihrer Heimatgemeinde St. Johann am Wimberg im Mühlviertel (OÖ) feierlich empfangen wurde. Schließlich hatte Österreichs Speed-Hoffnung bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik gleich über zwei Bronzemedaillen jubeln dürfen.
Am Freitag folgte beim Abfahrtstraining im Rahmen des alpinen Europacup-Finales in Saalbach die Ernüchterung. Die 20-Jährige zog sich bei einem Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus zu. Die Oberösterreicherin wird am Freitag in Graz operiert. (TT)