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Tatzenspuren im Schnee
Zweiter Bärennachweis im Bezirk Landeck in nur wenigen Tagen
Nach Sichtungen in Pfunds wurde nun auch in Tösens ein Bär gemeldet. Das Land gibt eine erste Einschätzung zum Tier ab.
Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:
Monika Schramm
+4350403 2923
Matthias Reichle
+4350403 2159
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