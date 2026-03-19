Tatzenspuren im Schnee

Zweiter Bärennachweis im Bezirk Landeck in nur wenigen Tagen

Nach Sichtungen in Pfunds wurde nun auch in Tösens ein Bär gemeldet. Das Land gibt eine erste Einschätzung zum Tier ab.

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Monika Schramm

Monika Schramm

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Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159