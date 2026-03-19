Nächster Rücktritt im ÖSV-Biathlon-Lager: Auch Eder beendet Karriere

Salzburg ‒ Einen Tag nach Lisa Hauser ist nun auch bei Simon Eder Schluss. Der 43-jährige Salzburger Altmeister im ÖSV-Biathlon-Lager trat nach über zwei Jahrzehnten als Aktiver zurück und erklärte am Donnerstag seinen Abschied. Bei Olympischen Winterspielen gewann Eder sowohl in Vancouver 2010 als auch in Sotschi 2014 die Silbermedaille in der Staffel. Er bestritt über 550 Weltcup-, WM- und Olympiarennen, feierte in Einzelrennen insgesamt drei Weltcupsiege und stand 20-mal auf dem Podest. Bei Weltmeisterschaften eroberte der Routinier insgesamt fünf Medaillen (2x Silber, 3x Bronze).