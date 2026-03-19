Fußball-Influencerin sauer nach Video-Skandal-Urteil: „Mir wurde geraten, nichts zu sagen“

Eleni Rittmann, eine Betroffene im Altacher Video-Skandal, ließ zuletzt mit einem offenherzigen Posting aufhorchen. Die Schweizer Profi-Fußballerin ärgert sich über das geringe Strafmaß für den verurteilten Funktionär, der nach geheimen Mitschnitten aus der Damen-Kabine mit einer bedingten Freiheitsstrafe davonkam.