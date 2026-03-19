Vier Tage nach Unfall
64-Jähriger nach Skiunfall in Kühtai in Innsbrucker Klinik verstorben
Kühtai – Ein 64-jähriger Skifahrer, welcher bereits am Samstag im Skigebiet Kühtai gestürzt war, ist am Mittwoch an seinen Verletzungen verstorben. Der Deutsche war gegen 11 Uhr auf der roten Piste Nr. 1 ohne Fremdverschulden gestürzt.
Der Mann setzte seine Fahrt vorerst fort, verspürte dann allerdings Schmerzen und hielt bei einer Skihütte an. Von dort aus wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und der 64-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort ist er am Montag verstorben. (TT.com)