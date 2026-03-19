13-Jähriger nach Skiunfall in Alpbach mit schweren Verletzungen in die Klinik geflogen

Alpbach – Bei einem Skiunfall wurde am Donnerstag ein 13-Jähriger in Alpbach schwer verletzt. Der Bursche war gegen 10.40 Uhr auf einer roten Piste im Skigebiet Skijuwel unterwegs, verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Skier und stürzte über den Pistenrand ca. 15 bis 20 Meter über steiles Gelände. Auf einer Forststraße kam er schließlich mit schweren Verletzungen zu liegen.