Frauen berichten
Nach Tod am Großglockner: Wenn Frauen am Berg zurückgelassen werden
Unzählige Frauen berichten online von gefährlichen Situationen am Berg – meist erlebt mit Partner oder Papa. Tatsächlich unterscheidet sich das Risikoverhalten der Geschlechter, wie eine Expertin erklärt. Zudem haben erlernte Rollenbilder Einfluss auf die Menschen.
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Vom Partner oder dem Vater im Gebirge zurückgelassen worden zu sein. Davon berichteten zahlreiche Frauen online nach dem Großglockner-Prozess. Dahinter stecke ein strukturelles Problem, sagt eine Expertin.