Betrug im Internet: Unterländer Firma bestellte Waren bei vermeintlicher Anwaltskanzlei

Kirchbichl – Ein Unternehmen im Bezirk Kufstein wurde bereits im Februar Opfer eines perfiden Onlinebetrugs. Die Firma nahm an, Waren aus einem Insolvenzbestand einer Baufirma erwerben zu können und gab bei einer vermeintlichen deutschen Anwaltskanzlei eine Bestellung auf. Die Rechnung in Höhe von mehreren tausend Euro wurde wenige Tage später auf ein Konto in Deutschland überwiesen.