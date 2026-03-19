EU-Gipfel fordert Stopp von Angriffen auf Energieanlagen

Der EU-Gipfel in Brüssel hat ein Moratorium für Angriffe auf Energie- und Wasserversorgungsanlagen im Iran-Krieg gefordert. Der Gipfel verurteilte am Donnerstagabend "die wahllosen Militärschläge des Iran gegen Länder in der Region und bekundet seine Solidarität mit den betroffenen Ländern". Er forderte den Iran auf, diese Angriffe unverzüglich einzustellen und die Souveränität und territoriale Integrität der Länder in der Region zu achten.

Der EU-Gipfel beriet auch über die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die steigenden Energiepreise. Beim Handel mit den EU-Emissionshandelszertifikaten (ETS) werde es temporäre Ausnahmen geben, kündigte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nach Ende des Gipfels an. Dies werde dazu führen, dass der Gaspreis sinke, was ein wichtiges Signal sei. Die Evaluierung zum ETS solle vorgezogen werden.

Es sei vorgesehen, dass entsprechende Beschlüsse schon im Juni gefasst werden, so Stocker. Er sei zuversichtlich, dass man dann mit Gratiszertifikaten Fortschritte machen könne, so der Kanzler. Bis Ende des Jahres soll es auch eine Lösung zu der von Österreich vorangetriebenen Abschaffung der Lieferbeschränkungen im Einzelhandel geben, dem sogenannten "Österreich-Aufschlag" bei vielen Markenprodukten, so Stocker weiter.

Der Iran-Konflikt habe zwar bisher nicht zu unmittelbaren Migrationsströmen in Richtung der Europäischen Union geführt, heißt es in der Gipfelerklärung. Es sei jedoch wichtig, "höchste Wachsamkeit walten zu lassen und die erforderliche Bereitschaft sicherzustellen". Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Migrationskrise von 2015 und um eine ähnliche Situation zu vermeiden, sei die EU bereit, ihre diplomatischen, rechtlichen, operativen und finanziellen Instrumente in vollem Umfang zu mobilisieren, um unkontrollierte Migrationsbewegungen in die EU zu verhindern und die Sicherheit in Europa zu wahren.