Kriege, Katastrophen und Atomkraft vertragen sich schlecht

Nach dem Unfall im AKW Fukushima 2011 standen in Japan die Zeichen auf Kernkraft-Abschied. In den vergangenen Jahren hat sich die öffentliche Meinung aber wieder gewandelt - "leider", wie Katsuya Yamori von der Kyoto University kürzlich in einem Gastvortrag an der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien erklärte. Die Atom-Renaissance sehen er und andere Forschende höchst kritisch, dezentralere Energieversorgung wäre das Gebot der Stunde - auch im Kriegs- und Katastrophenfall.

Die Katastrophe um das Kernkraftwerk Fukushima nahm nach einem verheerenden Erdbeben und einem nachfolgenden, überraschend hohen Tsunami vor 15 Jahren ihren Lauf. Noch immer können viele Betroffene nicht zurück in ihre Heimatorte, erklärte der Wissenschafter vom "Disaster Prevention Research Institute" der Uni Kyoto in Wien. Vor Fukushima liefen in Japan rund 60 Reaktoren, danach entzog die Atombehörde allen Anlagen die Genehmigung - es kam zum Atom-Stopp. Mittlerweile sind allerdings wieder einige Meiler am Netz, die erfolgreich wieder um Zulassung angesucht haben.

Dass es im leidgeprüften Japan wieder mehr Atom-Strom gibt, liege auch daran, dass seit 2023 eine knappe Mehrheit der Bevölkerung dies auch befürwortet. Nach dem Fukushima-Unfall gab es "um die 99 Prozent Ablehnung", so Yamori. In der japanischen Gesellschaft könne sich die Meinung aber durchaus schnell drehen, die schwierige Energieversorgungssituation werde genau beobachtet. Die Probleme bei der Beschaffung von Öl, Gas und Co in der Vergangenheit und heute hätten Wirkung gezeigt. Zudem werde Japan sein selbst gesetztes Ziel eines erneuerbaren Energieanteils von rund 30 Prozent bis 2030 voraussichtlich deutlich verfehlen. Aktuell steht man bei lediglich rund zehn Prozent, 2011 waren es nur zwei bis drei Prozent. "Japan liegt hier zurück", so der Wissenschafter.

Wirklich effektiver Katastrophenschutz sei sehr eng verbunden mit funktionierender Energieversorgung. Ein Energiesystem, das auf relativ wenigen großen Anlagen fußt, ist folglich verwundbarer. Ein Faktum, das sich auch im Ukraine-Krieg zeigt. Bei jüngeren Erdbeben in Japan wurde immer klarer, dass die Mehrzahl der Menschen nicht direkt durch die Beben-Folgen verstirbt. Vor allem für ältere Menschen wird es eng, wenn der Strom fehlt, Verkehrswege unterbrochen sind und die Wasserversorgung stockt.

Yamori sieht daher in einem "dezentralen Energiesystem den Schlüssel zum Katastrophenmanagement". Kleinere Photovoltaik-, Wind- oder Wasserkraftanlagen könnten Gemeinden eher auch dann versorgen, wenn diese isoliert werden. Einzelne Communities würden in Japan mit Forscher-Unterstützung beginnen, wichtige Einrichtungen wie Gemeindezentren, Schulen und Rathäuser mit Mikro-Stromnetzen zu verbinden, um hier im Fall der Fälle Grundversorgung bereitstellen zu können. Mit Batterien aus Elektroautos lassen sich im Ernstfall etwa medizinische Geräte betreiben. All das müsse man im Katastrophenschutz auch mit der Bevölkerung einüben - und nicht nur das herkömmliche Evakuierungstraining durchexerzieren, wie der Psychologe darlegte, der eng mit gegenüber Erdbeben und Tsunamis besonders exponierten Gemeinden zusammenarbeitet.

Was in einem sehr zentral aufgebauten Energiesystem im Kriegsfall passieren kann, zeigt sich in den vergangenen Jahren in der Ukraine mit ihren großen AKW: Solche für die Infrastruktur wichtigen Bauwerke sind eben auch militärische Ziele, sagte Bernd Hrdy vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Boku.

Die Angriffe auf das AKW Saporischschia haben gezeigt, dass Kernkraftwerke ein besonderer Fall sind. Laufende Kernspaltungsprozesse lassen sich eben nicht abrupt stoppen, das Abklingen muss von Experten längerfristig gemanagt werden. Das zeige: Es braucht stabile Rahmenbedingungen für Kernkraft und "all diese Dinge untergräbt der Krieg", so Hrdy. Wenn jetzt verschiedene Staaten über den Neu- oder Wiedereinstieg in die Atomkraft nachdenken, bringe das neue Fragen mit sich. So etwa, ob kleinere Länder ihre künftigen AKW überhaupt adäquat militärisch schützen können.