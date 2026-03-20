Ein neuer Freund der Familie : der vollelektrische MGS6 von MG Motor

Mit dem vollelektrischen MGS6 bringt MG Motor ein geräumiges Mittelklasse-SUV auf den Markt – mit einem Ladeabteil, das zwischen 674 und 1910 Liter Stauvolumen vorweisen kann.

Es lohnt sich, die vergangenen 18 Monate bei MG Motor anzusehen. In diesem Zeitraum hat die China-Marke, Teil des SAIC-Konzerns, die Modellpalette grundlegend modernisiert – wobei sie schon vorher nicht wirklich veraltet war. Zu den maßgeblichen Neuheiten zählte etwa die neue Generation des ZS, der sich zum Kompakt-SUV mauserte. Dann führte MG Motor den HS ein, einen Plug-in-Hybrid, der praktisch mit einem Federstrich den etwas kleineren EHS und den annähernd gleich großen Marvel R ersetzte. Eine elektrische Reichweite von rund 100 Kilometern konnte er als Kaufargument für sich einbringen. Neben Ergänzungen für den MG3, dem Markteintritt des vollelektrischen Cyberster bereitete MG Motor darüber hinaus den Marktstart des vollelektrischen Kompakt-SUV MGS5 vor.

Wahlweise gibt es den MGS6 mit Heckantrieb oder mit Allradtechnik

Und in diesem Jahr legt MG Motor nach, was batteriebetriebene Sport Utility Vehicles betrifft, allerdings eine Nummer größer. Denn beim MGS6 handelt es sich um ein Midsize-SUV, das 4,71 Meter lang, 1,91 Meter breit und 1,67 Meter hoch ist. Der Radstand beläuft sich auf hohen Fahrkomfort versprechende 2,84 Meter. Einer der vielen Trümpfe des Elektrofahrzeugs ist das Ladeabteil: Der Kofferraum bietet netto ein Stauvolumen im Ausmaß von 674 Litern, brutto sind es 1910 Liter. Dazu verfügt der MGS6 über einen Frunk als ein kleineres Ladeabteil im Vorderwagen – mit 124 Litern Stauraum.

Bestückt ist der MGS6 ausnahmslos mit einem 77-kWh-Akku (brutto, netto sind es 74,3 kWh), der eine Reichweite von 485 bis 530 Kilometern in Aussicht stellt. Der größere Wert ist für den Hecktriebler reserviert, der mit einem E-Motor das Auslangen findet. Dieses Aggregat leistet 244 PS und stemmt 350 Newtonmeter Drehmoment, was für einen Sprint von null auf 100 km/h in 7,3 Sekunden ausreicht. Das ist für sich schon recht dynamisch, aber die Allradkonfiguration geht es noch athletischer an: Hier sind 5,1 Sekunden für die Beschleunigung vom Stand weg auf Landstraßentempo erforderlich. Möglich macht dies der Einsatz von zwei Elektromotoren, die zusammen 361 PS leisten und 540 Newtonmeter Drehmoment entwickeln.

Für den MGS6 hat MG Motor zwei Ausstattungsstufen konzipiert: Comfort und Luxury. Bei Berücksichtigung von diversen Aktions-Boni beläuft sich der Anschaffungspreis des Basismodells mit Heckantrieb auf 34.990 Euro. Die Luxury-Ausführung des Hecktrieblers kostet 38.490 Euro – und Allrad samt Luxury gibt es ab 41.490 Euro.