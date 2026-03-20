Matchball abgewehrt: Tagger zog bei Masters-Turnier in Miami in die nächste Runde ein

Sieg und Niederlage für Österreichs Tennis-Frauen beim WTA-1000-Turnier in Miami: Lilli Tagger rang am Donnerstag die deutsche Lucky Loserin Ella Seidel nach 2:48 Stunden 6:7(8),6:4,7:5 nieder und steht damit wie in Indian Wells in der zweiten Runde. Davor hatte Qualifikantin Sinja Kraus ihre Premiere auf diesem Level gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks nach 105 Minuten 5:7,6:7(4) verloren. Tagger trifft nun auf die als Nummer 11 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa.

Tagger wehrte in dem beinharten Grundlinien-Fight bei 4:5 im dritten Satz einen Matchball ab und verwertete dann ihrerseits ihren ersten zum Sieg über die Nummer 86 im WTA-Ranking. Seidel hatte in der Qualifikation verloren, war dann aber durch eine Absage in den Bewerb gerutscht. Für Tagger war es der zweite Sieg auf höchstem WTA-Tour-Level, sie verbessert sich damit im Liveranking an die 106. Stelle.

Tagger vergab im ersten Satz zwei Satzbälle

Tagger musste zum 1:2 als erste Spielerin ihr Service abgeben, schaffte aber zum 4:4 das Rebreak. Danach wehrte sie drei Breakbälle ab, Satz eins ging danach ins Tiebreak. In diesem vergab der Schützling von Francesca Schiavone zwei Satzbälle und verlor diesen nach 70 Minuten noch 8:10. Im zweiten Durchgang reichte Tagger ein Break zum 4:3, diesmal nutzte sie nach 1:50 Stunden den ersten Satzball zum Gleichstand.