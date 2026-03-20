Auto kollidierte in Osttirol mit Radfahrerin: Frau schwer verletzt

Lienz – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagmittag in Lienz. Eine 60-jährige Radfahrerin wurde gegen 13 Uhr auf dem Radfahrstreifen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Österreicherin wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Die 41-jährige Autolenkerin hatte laut Polizei beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Auslöser dafür war offenbar ein gesundheitliches Problem. Die Kosovarin und ihre Mitfahrer blieben unverletzt. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden erheblich beschädigt. (TT.com)