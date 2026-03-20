Familie bestätigt: US-Actionstar Chuck Norris ist tot

Los Angeles – Der US-Schauspieler und Actionstar Chuck Norris ist tot. Das gab die Familie des 86-jährigen Schauspielers am Freitag bekannt. „Schweren Herzens müssen wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris gestern früh bekanntgeben. Auch wenn wir die Umstände privat halten wollen, sollt ihr wissen, dass er von seinen Liebsten umgeben war und friedlich von uns gegangen ist.“

Norris wurde wenige Tage zuvor in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert. Laut der Promi-Website TMZ war von einem nicht näher bezeichneten „Notfall“ die Rede. Er habe sich auf der Insel Kauai ereignet, schrieb TMZ.

Norris hatte am 10. März seinen 86. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte er in Online-Netzwerken ein Video, das ihn beim Boxen zeigt. Dazu schrieb er, in Anlehnung an die in den Nullerjahren beliebten Chuck-Norris-Witze: „Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf.“

Filmstar in den 80ern

Seinen internationalen Durchbruch als Schauspieler feierte Chuck Norris an der Seite von Bruce Lee in dem Martial-Arts-Klassiker „Die Todeskralle schlägt wieder zu“, in dessen Endkampf im römischen Kolosseum Filmgeschichte schrieb. In den späten 1970er und 1980er Jahren stieg er zu einem der größten Stars des Actionkinos auf. Mit Filmen wie „McQuade, der Wolf“, der trashigen Action-Trilogie „Missing in Action“ und den „Delta Force“-Filmen etablierte er sich als Fixpunkt des amerikanischen Actionkinos.

Seine mit Abstand bekannteste Rolle ist jedoch die des Cordell Walker in der weltweit erfolgreichen TV-Serie „Walker, Texas Ranger“, die über acht Jahre lief und ihn einem breiten Publikum bekannt machte. Nach dem Ende der Serie trat er seltener auf, feierte aber 2012 ein viel beachtetes Comeback im Ensemble-Film „The Expendables 2“. Seinen letzten Auftritt hatte er in „Agent Recon“ von 2024.

Muskulöser Kämpfer und Sprachrohr der Ultrakonservativen

Auf seiner Homepage präsentierte er sich als muskulöser Kämpfer, Revolverheld und Texas Ranger. Dabei trat er auch immer wieder als Sprachrohr der Ultrakonservativen in Erscheinung. Er machte sich für Donald Trump und Waffenfreiheit stark und wetterte gegen alles Liberale. 2019 wurde Norris Promi-Sprecher beim österreichischen Waffenriesen Glock. Auf der rechtskonservativen Webseite World Net Daily (WND) trat er als Kolumnist in Erscheinung.

Konservative Werte

Als seine Lebensprinzipien und Werte listete Norris „Glaube, Familie, Fitness, Freiheit und Kampf“ auf. Und damit wollte der fünffache Vater auch Geld verdienen. Auf seiner Webseite verkaufte er Silbermünzen mit seinem Abbild und den fünf Schlagworten versehen. Er sehe es als seine Mission an, die Menschen daran zu erinnern, was es bedeutet „ein echter Amerikaner“ zu sein, bewarb Norris das Produkt.

Chuck Norris und Ehefrau Gena O‘Kelley. © imago stock&people