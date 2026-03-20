US-Actionstar Chuck Norris ins Krankenhaus eingeliefert

Los Angeles – Der US-Schauspieler und Actionstar Chuck Norris ist laut einem Medienbericht in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden. Der 86-Jährige sei jedoch „guter Dinge“, berichtete die Promi-Website TMZ am Donnerstag unter Berufung auf eine ungenannte Quelle. Ein Sprecher von Norris äußerte sich vorerst nicht. In dem Bericht war von einem nicht näher bezeichneten „Notfall“ die Rede. Er habe sich auf der Insel Kauai ereignet, schrieb TMZ.

Norris hatte am 10. März seinen 86. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte er in Online-Netzwerken ein Video, das ihn beim Boxen zeigt. Dazu schrieb er, in Anlehnung an die in den 2000er Jahren beliebten Chuck-Norris-Witze: „Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf.“