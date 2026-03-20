Klima, Preise, Schneekanonen

Forum in Kundl: „Skiticket um 300 Euro kommt für uns nicht in Frage“

Sprachen bei der Firma Lindner in Kundl über die Zukunft des Skifahrens (v.l.): Dominik Oberstaller (Südtiroler Gemeindenverband), Reinhard Klier (Stubaier Gletscher, Seilbahn-Obmann), Alois Vahrner (Tiroler Tageszeitung), Rudolf Eberle (Geschäftsführer Hochgratbahn Oberstaufen-Steibis), Walter Osl (Bürgermeister Angerberg).
© Clavis

Geht den Tourismusgemeinden bald der Schnee aus? Unter diesem Titel wurde beim 11. Kommunalforum in Kundl über den Wintertourismus diskutiert. Fazit: Die Schneegrenze wandert nach oben, ohne Beschneiung läuft nichts mehr.

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