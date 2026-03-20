Keine einfachen Lösungen
„Bibergipfel“ in Kufstein: Wie kann ein Zusammenleben mit dem Nager funktionieren?
Josef Auer (Bürgermeister Breitenbach), Markus Wallner (Bezirksforstinspektion Kufstein), Martin Krumschnabel (Bürgermeister Kufstein), Melanie Steinbacher (GF Regionalmanagement KUUSK), Walter Michaeler (Land Tirol Abt. Umweltschutz), LAbg Michael Jäger (Landwirtschaftskammer Bezirk Kufstein) diskutierten am Podium. (v.l.n.r.)
© Theresa Aigner
Der Biber hält Tirol auf Trab. Während Bürgermeister und Landwirtschaft auf mehr gesetzliche Möglichkeiten zu strikterem Vorgehen gegen den Nager pochen, versuchen Biberbeauftragte und Naturschutzreferenten langfristige Lösungen zu etablieren.