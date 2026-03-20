Verletzungspech in Familie: Auch Schwester von Vonn mit Knieblessur

Wien – Nach ihrer schweren Knie- und Schienbeinverletzung erhält Lindsey Vonn in der Reha ungewollte, familiäre Gesellschaft. Bei Instagram zeigte die 41-Jährige einen kurzen Videoclip, wie ihre Schwester Karin mit geschientem Knie und auf Krücken in den Kraftraum kommt. Sie riss sich demnach das vordere Kreuzband. „Willkommen im Vonn Reha-Zentrum“, schrieb die Ski-Legende und stellte dazu ein vor Lachen weinendes Emoji.

© Instagram/Lindsey Vonn

Die Schwester wiederum postete auf ihrem Account ein Video, wie Lindsey Vonn ihr das Knie massiert. „Erster Termin mit meiner neuen Physiotherapeutin“, schrieb Karin Kildow dazu. Sie hatte ihre Schwester oft zu Rennen begleitet und war auch bei den Winterspielen in Cortina vor Ort, als Vonn in der Abfahrt stürzte und sich die verhängnisvolle Verletzung zuzog.