ÖFB-Dressen aufgetaucht
Zweites WM-Trikot geleaked: So soll Österreich als Auswärtsteam auflaufen
Weiß bleibt die dominierende Farbe beim Auswärtstrikot der ÖFB-Elf.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Die „Einser-Panier“ steht schon seit Monaten fest, nun wurde auch das angebliche Auswärtstrikot der österreichischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 geleaked.
Es präsentiert sich überwiegend in Weiß mit pastellfarbener Marmorierung und geometrischen Elementen. Der ÖFB-Adler darf ebenso nicht fehlen wie das Logo von Ausrüster Puma.
© X/Opaleak
Von offizieller Seite gibt es noch kein Statement zu den Fotos auf dem Account „Opaleak“. In der Vergangenheit waren die vorab geposteten Dressen allerdings in fast allen Fällen richtig. (TT.com)