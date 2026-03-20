Zweites WM-Trikot geleaked: So soll Österreich als Auswärtsteam auflaufen

Die „Einser-Panier“ steht schon seit Monaten fest, nun wurde auch das angebliche Auswärtstrikot der österreichischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 geleaked.

Es präsentiert sich überwiegend in Weiß mit pastellfarbener Marmorierung und geometrischen Elementen. Der ÖFB-Adler darf ebenso nicht fehlen wie das Logo von Ausrüster Puma.

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