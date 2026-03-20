Weltrekord: 22 8er-Sesselbahnen an nur einem Skitag
Oliver Kern stellte einen neuen Weltrekord in den Tiroler und Salzburger Alpen auf. Er nutzte an einem einzigen Skitag 22 verschiedene 8er-Sesselbahnen in mehreren Skigebieten.
Kitzbühel – Die Rekordjagd begann morgens um 8 Uhr im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, wo rund 30 Zentimeter Neuschnee lagen. Die Tour führte Oliver Kern anschließend zur Steinplatte und weiter in die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Ein kurzes Mittagessen auf der Holzalm in Brixen war gegen 12 Uhr eingeplant. Schließlich erreichte Kern das Skigebiet KitzSki rund um Kitzbühel und Kirchberg.
Durch präzise Planung, schnelle Ortswechsel und die optimalen Bedingungen mit Neuschnee gelang es dem Skifahrer, die hohe Anzahl an Liftfahrten zu absolvieren. Um 15.46 Uhr fuhr er die 8er-Sesselbahn Hartkaser am Pass Thurn im Skigebiet KitzSki. Mit dieser 22. Anlage war der neue Weltrekord offiziell besiegelt. Eine zweite Fahrt auf der Hartkaserbahn gab es als Bonus. Insgesamt wurden an diesem Tag 40 verschiedene Skilifte genutzt. Dabei legte Kern 58,5 Kilometer und 16.359 Höhenmeter mit Seilbahnen zurück.