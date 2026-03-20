Weltrekord: 22 8er-Sesselbahnen an nur einem Skitag

Oliver Kern stellte einen neuen Weltrekord in den Tiroler und Salzburger Alpen auf. Er nutzte an einem einzigen Skitag 22 verschiedene 8er-Sesselbahnen in mehreren Skigebieten.

Kitzbühel – Die Rekordjagd begann morgens um 8 Uhr im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, wo rund 30 Zentimeter Neuschnee lagen. Die Tour führte Oliver Kern anschließend zur Steinplatte und weiter in die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Ein kurzes Mittagessen auf der Holzalm in Brixen war gegen 12 Uhr eingeplant. Schließlich erreichte Kern das Skigebiet KitzSki rund um Kitzbühel und Kirchberg.