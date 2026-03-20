„Wie bei einer Todesnachricht“: Collien Fernandes packt gegen Ex Christian Ullmen aus

Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen und macht den Fall öffentlich. Auf Instagram und im Spiegel schildert die Moderatorin und Schauspielerin mutmaßliche digitale Gewalt, Identitätsmissbrauch und jahrelange Demütigung. Sie erhält Zuspruch von prominenten Kolleginnen.

Collien Fernandes hat sich entschieden, mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. In einem Bericht des Spiegel sowie auf Instagram erhebt die Moderatorin und Schauspielerin schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Demnach soll er sich über Jahre hinweg im Internet als sie ausgegeben und in ihrem Namen teils sexuelle Chat-Kontakte mit fremden Männern geführt haben. Außerdem wirft sie ihm vor, manipulierte Fotos und Videos verbreitet zu haben.

Besonders erschütternd ist dabei jener Moment, den Fernandes selbst als Wendepunkt beschreibt. Laut ihrer Darstellung soll Christian Ulmen ihr am 25. Dezember 2024 in einem Hotel in Hamburg gestanden haben, hinter den digitalen Übergriffen zu stecken. Im Spiegel beschreibt sie diesen Augenblick mit den Worten: „Es war wie bei einer Todesnachricht.“ Für sie sei in diesem Moment eine Welt zusammengebrochen.

Damals Bilderbuch-Paar: Christian Ulmen mit Ehefrau Collien Fernandes im Jahr 2011. © imago stock&people

Nach ihren Angaben hatte sie sich bereits lange zuvor mit digitalem Missbrauch auseinandergesetzt. Über Jahre kämpfte Fernandes demnach gegen Fake-Profile sowie gegen manipulierte Bilder und Videos, die sie teils nackt oder in sexuellen Handlungen gezeigt haben sollen. Dass ausgerechnet ihr damaliger Ehemann dahintergesteckt haben könnte, macht die Vorwürfe besonders schwerwiegend. Fernandes spricht in diesem Zusammenhang selbst von „virtueller Vergewaltigung“.

Die Vorwürfe und eine Anzeige führten laut Berichten zu Vorermittlungen der spanischen Staatsanwaltschaft auf Mallorca, wo beide leben. Ulmens Anwalt weist die Darstellung zurück und spricht von unzulässiger Verdachtsberichterstattung sowie unwahren Tatsachen auf Grundlage einer einseitigen Schilderung.

Große Solidarität in den sozialen Netzwerken

Unabhängig vom juristischen Ausgang des Falls ist bereits jetzt deutlich, wie groß die Welle der Solidarität für Collien Fernandes in den sozialen Netzwerken ist. Vor allem viele Frauen sprechen ihr öffentlich Mut, Mitgefühl und Unterstützung zu.

So schrieb Autorin Anika Decker: „Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Es tut mir unendlich leid, was dir passiert ist.“ Auch Journalistin Düzen Tekkal fand eindringliche Worte. Sie dankte Fernandes für den Mut, das Schweigen zu brechen, und betonte, dass Betroffene nicht allein seien. Die Scham müsse die Seite wechseln, schrieb Tekkal, und digitale Gewalt müsse endlich klar benannt und gesellschaftlich geächtet werden.

Moderatorin Rebecca Mir (links) mit Angelina Kirsch (Mitte) und Collien Fernandes (rechts). © IMAGO/Klaus W. Schmidt

Auch aus der Medienbranche kommt viel Zuspruch. Moderatorin Rebecca Mir zeigte sich tief erschüttert und bezeichnete den Schritt an die Öffentlichkeit als mutig und bewundernswert.

Palina Rojinski war eine Freundin des Ehepaares Ulmen-Fernandes, stellt sich nun aber hinter ihre Freundin Collien. © IMAGO/Gartner

Auch Palina Rojinski, eine Freundin von Fernandes und Ulmen, solidarisiert sich klar mit Fernandes und dankte ihr dafür, öffentlich zu machen, was ihr widerfahren sein soll.

Susan Sideropoulos kommentierte den Instagram Post von Collien Fernandes und äußerte ihr Mitgefühl. © IMAGO/christina kratsch

Schauspielerin Susan Sideropoulos reagierte mit emotionalen Worten und schickte ihrer Kollegin öffentlich eine feste Umarmung. Auch Carolin Kebekus, Janin Ullmann und viele weitere Frauen äußerten sich bestürzt und solidarisch. In tausenden Kommentaren unter Fernandes’ Beitrag wird vor allem eines deutlich: Viele Frauen sehen in ihrem Schritt ein wichtiges Zeichen für andere Betroffene.