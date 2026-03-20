Frühling wird immer größere Belastung: Klimawandel verschärft Heuschnupfen

Die Heuschnupfen-Saison in Tirol wird für viele Betroffene immer schlimmer: Experten beobachten, dass der Klimawandel die Pollensaison verlängert und Pollen aggressiver macht. Aus der klassischen Frühlingsallergie wird für viele Menschen dadurch ein echtes Gesundheitsproblem.

Für viele Menschen in Tirol ist der Frühling nicht nur schön, sondern auch anstrengend. Die Nase rinnt, die Augen jucken, der Schlaf leidet. Experten beobachten seit Jahren: Heuschnupfen wird deutlich häufiger und die Symptome sehr oft stärker. Aus dem Land Tirol heißt es dazu: „Grundsätzlich lässt sich seitens der Gesundheitsbehörde festhalten, dass die Häufigkeit von allergischem Schnupfen in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat.“

Ein Grund dafür ist der Klimawandel. Durch die Trockenheit geraten Pflanzen in Panik und möchten mit einer Überproduktion an Pollen die Erhaltung ihrer Art sicherstellen. Zudem veränderte sich in den letzten Jahren die Pollen-Oberfläche, um resistenter gegen Umwelteinflüsse zu werden. Diese Pollen bleiben am Menschen besser haften. Vor allem kleine Pollen sind problematisch, weil sie tiefer in die Atemwege eindringen können und für große Beschwerden sorgen.

So sehen Blütenpollen unter dem Mikroskop aus. Ihre raue Oberfläche hilft beim Anhaften. © iStockphoto

Für die 16-jährige Emely Buchbauer aus Innsbruck ist der Alltag im Frühling manchmal sehr belastend. Sie hat seit ihrer Kindheit Heuschnupfen. „Wir sind darauf gekommen, als ich geschwollene Augen hatte und dauernd niesen musste, wenn der Frühling begonnen hat“, erzählt sie. Eine Freundin ihrer Eltern, die Ärztin ist, habe dann einen Test gemacht. So wurde die Allergie bestätigt.

Was viele als „ein bisschen Niesen“ abtun, kann das Leben stark einschränken. Emely sagt, dass sie oft gar nicht genau unterscheiden kann, ob sie krank oder allergisch ist: „Ich merke oft sehr spät, wenn ich verkältet bin, weil das Niesen und Husten vom Heuschnupfen sein könnte.“

Ohne Allergietablette nicht möglich: Emely Buchbauer muss Medikamente einnehmen, um im Frühling mit ihren Hunden rausgehen zu können. © emely Buchbauer

Dazu kommen bei ihr seit einigen Jahren sehr starke Symptome. „Meistens wache ich mit komplett geschwollenen Augen und starkem Juckreiz morgens schon auf“, sagt sie. Weil die Augen so gereizt sind, tränen sie oft. Seit ein bis zwei Jahren habe sie im Frühling außerdem Asthma. In dieser Zeit trage sie immer einen Spray bei sich. „Manchmal bekomme ich auch einen Ausschlag, wenn ich im Wald spazieren gehe oder bei Feldern unterwegs bin.“

Wenn die Allergie nach unten rutscht

Die Lungenfachärztin Claudia Strasser aus Schwaz erklärt, was bei Heuschnupfen im Körper passiert: „Was ist Heuschnupfen? Eine Überreaktion des Immunsystems auf einen Stoff, der eigentlich gar nicht gefährlich wäre.“ Typisch seien zunächst Beschwerden im HNO-Bereich, also rinnende Nase, juckende Augen, Juckreiz im Gaumen oder Tränen.

Problematisch wird es, wenn die Symptome stärker werden und die Atemwege betreffen. „Es kann aber passieren, dass die Symptomatik nach unten rutscht, man nennt das Etagenwechsel.“ Dann komme es zu Husten, Atemnot, Druckgefühl, Engegefühl oder Kurzatmigkeit. In solchen Fällen helfe oft eine inhalative Therapie mit gleich zwei Medikamenten, eines wirkt bronchienerweiternd, das andere entzündungshemmend.

Claudia Strasser ist Lungenfachärztin mit Praxis in Schwaz. © lungenfacharztschwaz.at

Auch Emely kennt solche Phasen ohne ausreichend Luft. Wenn die Nase ganz zu ist, könne sie oft schlecht schlafen. Nasenspray nehme sie nur vorsichtig, weil sie davon schnell Nasenbluten bekommt. Beim Sport müsse sie besonders aufpassen, „denn ich merke oft nicht rechtzeitig, dass ich nicht genug Luft bekomme und den Asthmaspray nehmen sollte.“ Im vergangenen Schuljahr kam es sogar zu einem ernsten Vorfall: Wegen eines allergischen Schocks bekam sie in der Schule keine Luft mehr, die Rettung musste kommen.

Andere Symptome

Dass Heuschnupfen zunimmt, beobachtet auch die Allergieambulanz. Aus der Klinik Innsbruck heißt es, dass die Zahl der Heuschnupfenpatienten seit einigen Jahren steigt. Auch hier sieht man den Klimawandel als Treiber.

Heuschnupfen zeigt sich nicht immer nur klassisch. Laut Strasser berichten viele PatientInnen auch von Beschwerden, die man nicht sofort mit einer Allergie verbindet: „Manche Menschen fühlen sich wirklich grippig, sind total erschöpft und müde und berichten von einem starken Krankheitsgefühl, sogar bis hin zu Gliederschmerzen.“

Gerade bei Kindern werde Heuschnupfen deshalb manchmal zu spät erkannt. Wochenlanger trockener Husten, der nachts schlimmer wird oder nach Bewegung auftritt, kann ebenfalls ein Hinweis sein. Auch häufiges Räuspern tagsüber hängt oft damit zusammen. Strassers Rat: „Ein Husten, der länger als vier Wochen anhält, sollte unbedingt abgeklärt werden.“

Auch Erwachsene trifft es plötzlich

Nicht jeder hat schon als Kind Beschwerden. Manche entwickeln Heuschnupfen erst im Erwachsenenalter. Frauen seien laut Strasser oft nach einer Schwangerschaft oder nach anderen hormonellen Belastungsphasen betroffen, weil das Immunsystem in solchen Zeiten besonders gefordert sei.

Zahlen über Heuschnupfen Die Pollenallergie ist die häufigste Allergieform in Österreich und macht knapp 43 % aller Allergien aus. Etwa jede fünfte Person in Österreich leidet an Heuschnupfen – das sind rund 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Etwa 15 % der erwachsenen Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Allergie gegen Baum-, Gräser- oder Kräuterpollen.

Festgestellt wird eine Allergie oft mit einem Hauttest. Dabei wird die Haut leicht angeritzt und mit dem möglichen Allergen in Kontakt gebracht. Bildet sich eine Quaddel, deutet das auf eine Allergie hin. „Da dieser Test nicht unbedingt fein ist, machen wir ihn meistens ab dem Volkschulalter - aber es gibt durchaus Kinder, die man schon früher auf diese Art testen kann“, so die Fachärztin.

Was helfen kann

Viele Betroffene probieren zunächst Hausmittel. Ein bekannter Tipp ist Honig aus der Region. Auch Emely kennt ihn: „Ein Imker im Bekanntenkreis hat mir Honig gegeben, davon habe ich jeden Tag einen Löffel gegessen, weil er meinte, das könne helfen. Hat es aber leider nicht“, sagt sie.

Strasser kennt die Theorie vom regionalen Blütenhonig. Manchmal wirke der tägliche Löffel unterstützend: „Das ist quasi eine Bio-Hyposensibilisierung.“ Verlassen sollte man sich darauf aber nicht alleine. Je nach Stärke der Beschwerden kommen Medikamente oder eine Hyposensibilisierung an der Klinik infrage. Diese Behandlung kann sehr gut helfen, wirkt aber nicht endlos lange. „Eine Hyposensibilisierung ist super, hält aber meist zwischen 10 und 15 Jahre an und nicht wie viele glauben für immer.“

Emely selbst hat eine Hyposensibilisierung bisher nicht probiert. Die Sache mit dem Honig zwar schon, „aber das hat leider auch nicht funktioniert.“ Sie hat ihren Heuschnupfen „jetzt akzeptiert“ und versuche, so gut wie möglich damit umzugehen. Ihr persönlich helfe am meisten, regelmäßig Medikamente zu nehmen. „Für mich funktioniert es ganz gut, am Abend vor dem Schlafengehen und in der Früh nach dem Aufstehen ein Antiallergikum zu nehmen.“