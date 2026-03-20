Demenzkranker Bruce Willis wird 71: So emotional gratuliert seine Familie

Zum 71. Geburtstag des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis hat seine Familie liebevolle und emotionale Botschaften in den sozialen Medien geteilt.

Los Angeles – Die Familie des an Demenz erkrankten US-Schauspielers Bruce Willis nutzt seinen 71. Geburtstag, um ihre Liebe für ihn auszudrücken. „Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich wollte heute an dich denken, wie du herumtanzt und einfach dein unbestreitbares charmantes Selbst bist“, schrieb zum Beispiel seine Tochter Rumer Willis auf Instagram und ergänze: „Ich liebe dich so sehr.“

Dazu postete die 37-Jährige ein kurzes Video, das den jungen Willis bei seiner Arbeit als früherer Schauspieler zeigt, unter anderem in Tanzszenen. Kurz sieht man auch ein Bild mit Rumer Willis' Tochter Louetta und ihrem Opa Bruce Willis. Dieses Foto postete auch seine Ex-Ehefrau und Mutter von Rumer, Demi Moore. Die Schauspielerin schrieb dazu: „Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles Gute zum Geburtstag, BW!“

Vor einigen Jahren machte die Familie des ehemaligen Action-Stars bekannt, dass er an Frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankt ist. Das ist eine schnell fortschreitende Form von Demenz. Wegen der Erkrankung lebt Bruce Willis nicht bei seiner Familie und ist auf Pflege angewiesen.