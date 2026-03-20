Regen, Schnee und Sonne
Wetter-Achterbahn in Tirol: Der Frühling startet erst launisch, doch Lichtblick in Sicht
Zwischen dichten Wolken blitzt am Wochenende die Sonne nur vereinzelt durch, die Pflanzenwelt dürfte sich aber über den Regen freuen.
© Axel Springer
Regen, Schnee, Wolken und Sonnenschein: Der Frühling zieht an diesem Wochenende in Tirol alle Register. Es ist also viel Geduld und Flexibilität gefragt. Diese zahlt sich allerdings aus: Die kommende Woche bringt bilderbuchmäßiges Frühlingswetter.