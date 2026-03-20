Nach Riss in Nauders: Risikowolf im Oberland zum Abschuss freigegeben

Innsbruck, Landeck – Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag eine Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk Landeck erlassen. Die Verordnung gilt für acht Wochen, die Jägerschaft ist bereits informiert. Zuvor war im Gemeindegebiet von Nauders wiederholt ein Wolf in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum nachgewiesen worden.

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Die Nachweise erfolgten durch die Aufnahmen einer Wildkamera sowie im Zusammenhang mit einem Rissereignis. „Wenn sich ein Wolf wiederholt einem Wohngebiet nähert, führt das verständlicherweise zu Beunruhigung in der Bevölkerung. Umso wichtiger ist es, dass wir in dieser Situation rasch handeln, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, betonte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler.

Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren umgehend über das Online-Formular auf der Website des Landes oder bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft zu melden. (TT.com)