Jetzt Tickets gewinnen
So bist du beim exklusiven Konzert von Lena Schaur im „Life Radio“-Studio mit dabei
Der nächste Life Radio Studio-Gig steht an. Die Tiroler Sängerin Lena Schaur gibt am 25. März in der Innsbrucker Brunecker Straße ein exklusives Konzert in kleinem Rahmen – inklusive Meet & Greet. Mit uns könnt ihr dabei sein.
➤ Wann? Mittwoch, 25.03.2026 (Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr).
➤ Wo? Bei Life Radio Tirol, Brunecker Straße 1, 6020 Innsbruck.
➤ Wichtig! Tickets dafür gibt’s nirgendwo zu kaufen, sondern nur zu gewinnen – und zwar unter anderem hier bei uns: Wir verlosen 1x2 Tickets!
➤ Was müsst ihr dafür tun? Einfach das Formular ausfüllen. Einsendeschluss ist der 23. März (23.59 Uhr)
Der/die Gewinner werden per Mail verständigt und kommen auf die Gästeliste.