Bike & Ski, Garteln und Putzen
26 Dinge, auf die man sich im Frühling freuen kann – oder auch nicht
Im Frühling können viele tolle Dinge unternommen werden – ein Spaziergang in der Zammer Blütenallee zum Beispiel. Fenster putzen ist dafür eine weniger beliebte Aktivität.
© Rita Falk, Imago/Zoonar
Der Frühling hat Tirol heuer mit voller Wucht erreicht. Und auch wenn sich vereinzelt Regenschauer zu den Sonnenstrahlen mischen, hat er so schnell nicht vor, wieder zu gehen. Hier ist eine Liste mit 26 Dingen, von A bis Z, die man jetzt wieder tun kann, oder sollte.