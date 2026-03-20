Trauer im Biathlon-Zirkus: Olympiastarter stirbt mit nur 27 Jahren
Das Weltcup-Finale der Biathleten am Holmenkollen in Oslo wird von einer Todes-Nachricht überschattet. Wie der litauische Verband in einem Statement bekanntgab, ist der ehemalige Biathlet Linas Banys im Alter von nur 27 Jahren verstorben.
„Die tragische Nachricht hat die litauische Biathlon-Familie schockiert: Biathlet Linas Banys ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Linas vertrat Litauen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, drei Weltmeisterschaften und Weltcup-Wettbewerben und sichert sich auch den nationalen Meistertitel. Der Biathlet aus Anykščiai beendete seine Karriere 2024. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und der gesamten litauischen Biathlon-Familie“, schrieb der Verband.
Bestürzt zeigte sich auch Arunas Gaugirads, der Präsident des litauischen Biathlon-Verbandes: „Es ist sehr traurig, ein Mensch auf seinem Höhepunkt, in der wundervollsten Phase seines Lebens, und dann passiert das. Es ist traurig, sehr traurig.“ Über die Todesursache hat sich der Verband nicht geäußert. (TT.com)