Trauer im Biathlon-Zirkus: Olympiastarter stirbt mit nur 27 Jahren

Das Weltcup-Finale der Biathleten am Holmenkollen in Oslo wird von einer Todes-Nachricht überschattet. Wie der litauische Verband in einem Statement bekanntgab, ist der ehemalige Biathlet Linas Banys im Alter von nur 27 Jahren verstorben.

„Die tragische Nachricht hat die litauische Biathlon-Familie schockiert: Biathlet Linas Banys ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Linas vertrat Litauen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, drei Weltmeisterschaften und Weltcup-Wettbewerben und sichert sich auch den nationalen Meistertitel. Der Biathlet aus Anykščiai beendete seine Karriere 2024. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und der gesamten litauischen Biathlon-Familie“, schrieb der Verband.