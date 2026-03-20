Leapmotor begibt sich auf Expansionskurs

Mit dem Mini-Stromer T03 haben die Chinesen vor knapp einem Jahr ihren Erfolgslauf begonnen, heuer sind weitere Neuheiten geplant.

Leapmotor kann kleine Formate mit innovativem Antriebsstrang und einer vergleichsweise günstigen Einpreisung verknüpfen. So stellt der Kleinstwagen T03 mit seinem Elektromotor und seinem Aktionspreis von 18.990 Euro (unter bestimmten Bedingungen sogar nur 16.990 Euro) fast schon ein Unikat dar. Mit seinem 37,3-kWh-Akku kann er eine Reichweite von 265 Kilometern offerieren, genügend für größere Ballungszentren. Von null auf 100 km/h beschleunigt der T03 in 12,7 Sekunden, bis zu 130 km/h schnell kann er fahren.

Abseits vom T03 bietet Leapmotor derzeit das mittelgroße SUV C10 (vollelektrisch und Plug-in-Hybrid) und das kompakte SUV B10 (derzeit nur elektrisch) an. Dabei wird es jedoch nicht bleiben, denn allein für heuer hat Leapmotor zwei neue Modelle und eine Ergänzung angekündigt. Die Ergänzung bezieht sich auf eine Plug-in-Hybrid-Version für den B10, der eine Gesamtreichweite von geschätzten 900 Kilometern erreichen dürfte. An Bord befinden sich ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor und ein Elektroaggregat sowie ein Akku mit einem Energiegehalt von 18,8 Kilowattstunden.

Ein weiteres SUV, nämlich im subkompakten Format, stellt der B03X dar, ein knapp 4,2 Meter langes Fahrzeug, das mit mehr als 400 Kilometern E-Reichweite in Kürze auf den Markt kommen wird.