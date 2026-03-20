Unbekannte legten Feuer unter Spielplatzrutsche in Kramsach: Polizei bittet um Hinweise

Kramsach – Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr beobachtete ein Kramsacher, wie bislang unbekannte Täter ein Feuer auf dem Gemeindespielplatz „Am Rain“ legten. Das Feuer wurde laut Angaben der Polizei „in einer PVC-Röhre unterhalb einer Rutsche“ entzündet und beschädigte dabei einen Teil der Röhre.

Der Anrainer filmte die Täter dabei und alarmierte dann die Exekutive. Wie die Polizei berichtet, ist auf dem Video eine Person mit schwarzer Jacke und brauner Hose erkennbar. Die bearbeitende Dienststelle in Kramsach bittet mögliche Zeugen um weitere Hinweise unter der Nummer 059133/7213. (TT.com)