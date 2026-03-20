Die 20 lustigsten Sprüche
Zum Tod der Action-Legende: Die besten Chuck Norris Witze
Chuck Norris verstarb am Freitag im Alter von 86 Jahren.
© IMAGO
Der Schauspieler verstarb am Freitag nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus - kein Witz. Er spielte in den 1960er Jahren in einer Reihe von Actionfilmen mit.
Die besten Chuck Norris Witze:
- Chuck Norris kann eine Drehtür zuschlagen.
- Wenn Chuck Norris Liegestütze macht, drückt er nicht sich nach oben – er drückt die Erde nach unten.
- Der ORF zahlt Chuck-Norris-Gebühren.
- Chuck Norris kann eine Zwiebel zum Weinen bringen.
- Chuck Norris besitzt die Rechte an Copyright ©.
- Chuck Norris kann die Luft anhalten – die Ganze.
Chuck Norris hat seit 1989 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.
© Rüdiger Wölk via www.imago-images.de
- Chuck Norris kann Hardware downloaden.
- Chuck Norris wurde gestern noch geblitzt - beim Einparken.
- Chuck Norris benutzt kein ChatGPT – ChatGPT benutzt Chuck Norris.
- Wie viele Liegestütze macht Chuck Norris? Alle.
- Voldemord nennt Chuck Norris „Du-weißt-schon-wer“.
- Chuck Norris schläft mit einem Kopfkissen unter seiner Waffe.
- Chuck Norris wurde einmal von einer Kobra gebissen. Nach drei qualvollen Tagen starb die Kobra.
Chuck Norris und seine Frau Gena O‘Kelley bei einem Auftritt 2008.
© SAUL LOEB
- Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal.
- Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris.
- Chuck Norris wurde letztens von der Polizei angehalten. Die Polizisten sind mit einer Verwarnung davongekommen.
- Chuck Norris kann mit einer Lupe Feuer machen. Nachts.
- Chuck Norris kann einen Schneeball in der Hölle werfen – und treffen.
- Wenn Chuck Norris Sudoku spielt, sind alle Felder die richtige Lösung.
- Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit trainiert – und dann noch ein bisschen weiter.
- Chuck Norris kann ein Sudoku mit nur einer Zahl lösen.
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