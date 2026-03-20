Mieming: Wasser-Genossenschaften feiern 100 Jahre am Weltwassertag

Die Wassergenossenschaften in Mieming laden am 22. März, dem Weltwassertag, zu einer Veranstaltung ein. Anlass ist ihr 100-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Wir feiern das Wasser“ rückt die Bedeutung des Elements ins Zentrum.

Mieming – Ein Podiumsgespräch am Sonntag, dem 22. März um 19 Uhr, bildet den Kern der Veranstaltung. Experten beleuchten das Thema Wasser aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie diskutieren Fragen der Trinkwasserhygiene, des Wasserrechts und der Wildwasserverbauung. Auch ökologische Zusammenhänge und die philosophische Beziehung zum Wasser sind Themen. Wasser als Lebensgrundlage und Zukunftsthema steht im Fokus. Die Veranstalter wollen das Bewusstsein für nachhaltige Wassernutzung stärken.

Auf dem Podium sprechen Christine Schindler (Mikrobiologin) und Katharina Pirktl (Wellness Resort Schwarz). Ebenfalls dabei sind Eduard Wallnöfer (Aufsichtsratsvorsitzender der Tiwag) und Gebhard Walter (Wildbach- und Lawinenverbauung Tirol). Prof. Georg Gasser (Universität Augsburg) und Matthias Walser (Biologe) ergänzen die Runde. Eine junge Rednerin, Maria Magdalena Fink, bringt die Sicht der nächsten Generation ein. Daniela Schmiderer moderiert den Abend.

Wassertag in Mieming WAS: Auftaktveranstaltung "Wir feiern das Wasser"

Auftaktveranstaltung "Wir feiern das Wasser" WANN: 22. März (Weltwassertag), 19 Uhr

22. März (Weltwassertag), 19 Uhr WO: Gemeindesaal Mieming

Gemeindesaal Mieming WER: Wassergenossenschaften Obermieming–Untermieming–Fiecht & Barwies–See–Fronhausen

Die Jugend spielt ebenfalls eine Rolle. Schüler der Mittelschule zeigen Kunstwerke zum Thema Wasser. Diese entstanden mit Aktionskünstlerin Jenna Gerbig (Jenna Berlin). Das Jugendzentrum steuert einen Filmbeitrag bei. Ein Ensemble der Jugendmusikkapelle unter Leitung von Maximilian Zankai sorgt für Musik.

Die Organisatoren wollen das Bewusstsein für Wasser stärken. Es ist eine Quelle des Lebens und Grundlage der Gesundheit. Zudem bedeutet es Verantwortung für künftige Generationen. Interessierte sind eingeladen.