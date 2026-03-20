Debatte in Tirol entbrannt
Spritzentausch, Substitution, Konsumraum? Was die Politik für junge Süchtige tun will
Ab April wird der Spritzentausch für Jugendliche in der Innsbrucker Drogenberatungsstelle Z6 ausgebaut. Dreimal pro Woche ist das Angebot für einige Stunden verfügbar.
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Nach dem Tod zweier Mädchen und eines 18-Jährigen im Drogenmilieu arbeiten Stadt Innsbruck und Land an mehreren Maßnahmen. Auch ein Konsumraum für jugendliche Abhängige steht zur Diskussion – wieder einmal. Was kommt und was kommen könnte.