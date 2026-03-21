Fünf Feuerwehren in Schlaiten im Einsatz: Küche in Bauernhaus geriet in Brand

Schlaiten – Ein Brand hat am Freitagabend eine Wohnung in einem Bauernhaus in Schlaiten in Osttirol schwer beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 20 Uhr brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in der Küche im ersten Stock des Hauses aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich insgesamt zwölf Personen im Erdgeschoss. Eine Bewohnerin bemerkte den Brand rechtzeitig und alarmierte ihren 42-jährigen Lebensgefährten, der umgehend den Notruf absetzte.

Fünf Feuerwehren alarmiert

Dem Mann gelang es, alle anwesenden Personen rasch ins Freie zu bringen. Zudem startete er erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die alarmierten Feuerwehren aus Schlaiten, Ainet, Oberlienz, Lienz, und Glanz rückten mit rund 100 Einsatzkräften an und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Im Zuge der Löscharbeiten musste ein Teil des Daches geöffnet werden.