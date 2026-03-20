Fünf Feuerwehren in Schlaiten im Einsatz: Küche in Wohnhaus geriet in Brand

Schlaiten – Am Freitagabend um 20 Uhr wurde der Leitstelle Tirol ein Brand in einem Einfamilienhaus in Schlaiten gemeldet. Ein Feuer war im Dachgeschoss ausgebrochen, „höchstwahrscheinlich ein Küchenbrand“, hieß es vom Einsatzleiter gegenüber der TT.

Fünf Feuerwehren rückten zum Einsatzort aus, darunter die örtliche Feuerwehr Schlaiten, sowie die Feuerwehren Ainet, Glanz, Lienz und Oberlienz. Ersten Informationen der Leitstelle zufolge gab es keine Verletzten, sämtliche Bewohner konnten aus dem Haus evakuiert werden. Die genaue Personenanzahl war zunächst nicht bekannt, auch zur Brandursache liegen bislang keine Informationen vor. (TT.com)