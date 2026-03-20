85 Jahre danach
Beklemmender Gedenkabend in Hall: Erinnerung an 360 Opfer des NS-Krankenmordes
Wegschauen und verdrängen prägte jahrzehntelang den Umgang mit den NS-Krankenmorden. Dafür fanden Jugendliche der Theatergruppe „Blickwechsel“ beim Gedenkabend in Hall eindrückliche Bilder.
© Tirol Kliniken / Cornelia Vettori
Über 700 geistig und psychisch beeinträchtigte Menschen wurden in der NS-Zeit aus dem „Gau Tirol-Vorarlberg“ verschleppt und ermordet – allein 360 aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Hall. Genau 85 Jahre nach dem zweiten Transport von Hall nach Hartheim erinnerten die Tirol Kliniken mit einem eindringlichen Gedenkabend an diese bis heute kaum fassbaren Verbrechen.