85 Jahre danach

Beklemmender Gedenkabend in Hall: Erinnerung an 360 Opfer des NS-Krankenmordes

Wegschauen und verdrängen prägte jahrzehntelang den Umgang mit den NS-Krankenmorden. Dafür fanden Jugendliche der Theatergruppe „Blickwechsel“ beim Gedenkabend in Hall eindrückliche Bilder.
© Tirol Kliniken / Cornelia Vettori
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Über 700 geistig und psychisch beeinträchtigte Menschen wurden in der NS-Zeit aus dem „Gau Tirol-Vorarlberg“ verschleppt und ermordet – allein 360 aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Hall. Genau 85 Jahre nach dem zweiten Transport von Hall nach Hartheim erinnerten die Tirol Kliniken mit einem eindringlichen Gedenkabend an diese bis heute kaum fassbaren Verbrechen.

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