Unterhaus am Freitag

Tor-Party gegen die Reichenau: Wacker-Motor sprang nach der Pause an

Quirin Rackl und Doppel-Torschütze Bright Owusu jubelten mit dem FC Wacker über einen klaren Heimsieg.
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Daniel LenningerMichael Pipal

Von Daniel Lenninger, Michael Pipal

Während sich Westliga-Leader FC Wacker Innsbruck im Stadtderby gegen die Reichenau keine Blöße gab, musste sich Landesliga-Tabellenführer Rum trotz zweimaliger Führung mit einem Remis begnügen. Thomas Pfeiler und Aleks Matic feierten gelungene Debüts auf der Trainerbank.

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