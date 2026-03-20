Unterhaus am Freitag
Tor-Party gegen die Reichenau: Wacker-Motor sprang nach der Pause an
Quirin Rackl und Doppel-Torschütze Bright Owusu jubelten mit dem FC Wacker über einen klaren Heimsieg.
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Während sich Westliga-Leader FC Wacker Innsbruck im Stadtderby gegen die Reichenau keine Blöße gab, musste sich Landesliga-Tabellenführer Rum trotz zweimaliger Führung mit einem Remis begnügen. Thomas Pfeiler und Aleks Matic feierten gelungene Debüts auf der Trainerbank.