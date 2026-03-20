Drastische Tarifsenkung
Elektro-Transporter zum Diesel-Preis
Kompakt, emissionsfrei und nicht mehr wirklich teuer: Der Peugeot E-Partner, der Citroën ë-Berlingo Kastenwagen, der Fiat Doblò und der Opel Combo Cargo Electric sind netto ab 22.400 Euro erhältlich – bis Ende Juni 2026.
© Stellantis
Wien Stellantis geht in die Offensive: Bis Ende Juni werden die Elektro-Derivate in acht Nutzfahrzeugbaureihen mit einem saftigen Rabatt versehen – die Tarife orientieren sich an jenen von den Varianten mit Selbstzündern.