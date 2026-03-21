Israelisches Militär greift wieder Ziele in Teheran an

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben neue Angriffe auf den Iran gestartet. Die israelische Armee "greift Ziele des iranischen Terrorregimes in Teheran an", erklärte das israelische Militär am in der Nacht auf Samstag. Zuvor waren nach israelischen Militärangaben iranische Raketen auf Israel abgefeuert worden. Die Abwehrsysteme waren im Einsatz.

Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte zudem im Onlinedienst X, dass 22 Drohnen im Osten des Landes abgefangen worden seien.

Der Iran hat einem Zeitungsbericht zufolge zwei Mittelstreckenraketen auf den US-britischen Militärstützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean abgefeuert. Keine der Raketen habe jedoch die Basis getroffen, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mehrere US-Regierungsvertreter. Ein Flugkörper sei während des Fluges ausgefallen, während ein US-Kriegsschiff eine Abfangrakete auf den anderen abgefeuert habe. Wie die Zeitung weiter berichtet, ist unklar, ob der Abschuss der zweiten Rakete erfolgreich war. Wann genau der Angriff stattfand, ließ die Zeitung offen. Stellungnahmen der Regierungen in Washington und London lagen zunächst nicht vor.