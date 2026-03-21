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Kommentar
Leere Versprechen, falsche Antworten
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Von der Leerstandsabgabe haben sich VP/SP mehr versprochen, als sie je zu leisten in der Lage gewesen wäre. Dass nun fast jede zweite Gemeinde darauf hustet, ist aber auch keine Lösung.
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