Zwei Autos beschädigt: Alkolenkerin in Kössen beging Fahrerflucht

Kössen – Eine 64-jährige Unterländerin ist am Freitagnachmittag in Kössen gegen geparkte Autos gefahren und beging Fahrerflucht. Sie war dabei laut Polizei stark betrunken.

Gegen 16.10 Uhr wurde die Polizei zu einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gerufen. Eine zunächst unbekannte Lenkerin hatte beim Ausparken zwei abgestellte Fahrzeuge beschädigt und anschließend die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein 59-jähriger Zeuge fotografierte das flüchtende Fahrzeug und meldete das Kennzeichen umgehend der Polizei. Aufgrund dieses Hinweises konnte die mutmaßliche Unfallverursacherin rasch ausgeforscht werden.

Schäden angeblich nicht bemerkt

Erhebungen ergaben, dass die 64-Jährige zuvor in dem Einkaufsmarkt einkaufen gewesen war. Sie hatte ihr Fahrzeug zunächst vorwärts eingeparkt und beim anschließenden rückwärts Ausparken die beiden anderen Autos beschädigt. Laut eigenen Angaben habe sie den Zusammenstoß nicht bemerkt und sei danach nach Hause gefahren.

Dort konnte das Fahrzeug mit passenden Unfallschäden vorgefunden werden. Die Frau zeigte sich gegenüber der Polizei geständig, das Fahrzeug gelenkt zu haben.