„Nur aufs Geld bedacht“: Warum Yannick Shetty den ORF-Stiftungsrat abschaffen will

NEOS-Klubchef Yannick Shetty fordert nach dem Rücktritt von Roland Weißmann eine große ORF-Reform. Es wäre fatal, einfach die Spitze neu zu wählen und zur Tagesordnung überzugehen. In der Debatte um die Reformpartnerschaft von Bund und Ländern lobt er Landeshauptmann Anton Mattle. Den Bundesrat hält er für unnötig.