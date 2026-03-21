Bei Jugend sehr beliebt

Das steckt wirklich hinter dem „Nacken-Knacken“

© iStock
Andrea Wieser

Von Andrea Wieser

Eine junge Frau ist kürzlich beim „Nackenknacken“ ohnmächtig geworden. Ob es gefährlich ist, die Halswirbel krachen zu lassen, klärt ein Experte.