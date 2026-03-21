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Bei Jugend sehr beliebt
Das steckt wirklich hinter dem „Nacken-Knacken“
© iStock
Von Andrea Wieser
Eine junge Frau ist kürzlich beim „Nackenknacken“ ohnmächtig geworden. Ob es gefährlich ist, die Halswirbel krachen zu lassen, klärt ein Experte.
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