Bauschluss Mitte 2027

Inklusion im Dorfzentrum: Barmherzige Schwestern bauen Wohnpark in Mils

27 geförderte Mietwohnungen und sechs Wohnungen für KlientInnen des Netzwerks St. Josef sollen bis Mitte 2027 an der Milser Schneeburgstraße entstehen.
© Gemeinnützige Privatstiftung der Barmherzigen Schwestern Zams

Derzeit entstehen 33 Wohnungen an der Milser Schneeburgstraße. Mitte kommenden Jahres soll das Projekt mit vier Baukörpern bezugsfertig sein. Die Barmherzigen Schwestern wollen damit auch Raum für BewohnerInnen ihres Netzwerks St. Josef schaffen.

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