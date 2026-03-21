Nach Riss bei Bauernhof in Nauders: Wolf im Oberland geschossen

Nauders – Nachdem vor wenigen Tagen bei einem Bauernhof in Nauders eine Hirschkuh von einem Wolf gerissen worden war, wurde der Beutegreifer bereits am Freitagabend von Jägern erlegt. Das ging schnell, denn die Abschussverordnung des Landes Tirol wurde erst am selben Tag erlassen.

Der tote Hirsch war am Mittwoch von Kindern auf ihrem Spielplatz unmittelbar hinter dem Nogglerhof entdeckt worden. Es wird vermutet, dass das Tier in der Nacht zuvor gerissen wurde. Nach der Begutachtung durch einen Experten des Landes war klar, dass ein Wolf dafür verantwortlich war. Bauer Robert Hueber schilderte das Geschehen tags darauf gegenüber der TT: