Paragleit-Pilot bei harter Landung in St. Anton schwer verletzt

St. Anton a. A. – Bei einem Paragleitunfall in St. Anton am Arlberg ist am Freitag ein 36-jähriger Österreicher schwer verletzt worden.

Der laut Polizei erfahrene Gleitschirmpilot startete kurz nach 11 Uhr vom Startplatz am Kapall auf 2315 Metern Seehöhe. Nach einem sogenannten Thermikflug beabsichtigte er, wieder am Ausgangspunkt zu landen.

Im Zuge des Landeanflugs unterschätzte der Mann jedoch offenbar die Resthöhe. Er setzte hart auf dem grasigen Gelände auf. „Dabei blieb er mit dem rechten Fuß an einem Stein hängen, stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des Knöchels und der Wirbelsäule zu“, berichtet die Polizei.