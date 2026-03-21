50 Bäume angesägt
Mysteriöse Sabotage über Jahre in Tiroler Wald, um Borkenkäfer anzulocken
Rund 50 Bäume soll ein Unbekannter in einem Wald in Weißenbach angebohrt und angesägt haben. Dann brachte er Duftstoffe auf, um Borkenkäfer anzulocken.
© imago images/Klaus Martin Höfer
Ein Unbekannter hat über mehr als vier Jahre hinweg in einem Wald im Außerfern gezielt Bäume beschädigt – und dabei offenbar Schädlinge bewusst angelockt. Der Schaden für den Waldbesitzer macht bereits Zehntausende Euro aus. Die Hintergründe geben Rätsel auf.