50 Bäume angesägt

Mysteriöse Sabotage über Jahre in Tiroler Wald, um Borkenkäfer anzulocken

Rund 50 Bäume soll ein Unbekannter in einem Wald in Weißenbach angebohrt und angesägt haben. Dann brachte er Duftstoffe auf, um Borkenkäfer anzulocken.
© imago images/Klaus Martin Höfer

Ein Unbekannter hat über mehr als vier Jahre hinweg in einem Wald im Außerfern gezielt Bäume beschädigt – und dabei offenbar Schädlinge bewusst angelockt. Der Schaden für den Waldbesitzer macht bereits Zehntausende Euro aus. Die Hintergründe geben Rätsel auf.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042