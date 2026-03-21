Endstation für Osttirolerin Lilli Tagger in zweiter Miami-Runde

Miami – Für Lilli Tagger ist das WTA-1000-Turnier in Miami wie befürchtet vorbei. Die 18-jährige Osttirolerin unterlag am Freitag (Ortszeit) der klar favorisierten Tennis-Weltranglisten-Elften Jekaterina Alexandrowa aus Russland nach 1:06 Stunden mit 3:6,3:6. Tagger war wie zuletzt in Indian Wells dank einer Wildcard im Hauptbewerb dabei und hatte bei beiden Turnieren die erste Runde überstanden. Sie verbessert sich im WTA-Ranking auf eine Position um 106.

Für Tagger war es eine neue Erfahrung gegen eine so hoch platzierte Spielerin. Alexandrowa hat übrigens im Vorjahr das WTA-500-Turnier in Linz gewonnen, das am Ostermontag beginnt und wo auch Tagger am Start sein wird. „Natürlich ist es ein bisserl ein neues Leben für mich. Auf einem Level von 50 bis 100 weiß ich, dass ich mitspielen und gewinnen kann, von 50 weiter vor ist es was Neues für mich“, erklärte Tagger. „Da brauche ich einige Matches, um zu verstehen, was da wirklich passiert.“ Gerade solche Partien würden ihr aber sehr helfen, weil sie sehr viel lernen könne.

Die zwei Wildcards für den Hauptbewerb bei so großen Turnieren hatte Tagger nicht erwartet. „Dann bei beiden Turnieren ein Match zu gewinnen, ist was sehr Besonderes. Ich hätte mir vor zwei Wochen nicht erwartet, dass es so endet.“ Tagger reist nun zurück nach Italien, wo sie ihren Lebensmittelpunkt hat und mit Trainerin Francesca Schiavone und deren Team trainiert. Die 18-Jährige freut sich auf die Frühjahrssaison in Europa. „Die ersten drei Monate spielst du komplett auf der anderen Seite von der Welt, dann in Europa ist es fast wie wenn du daheim spielst.“ Wegen der von der WTA verursachten Terminkollision mit Linz kann sie im Billie Jean King Cup nicht spielen. „Das geht sich leider heuer nicht aus, ich wäre sehr gern dabei gewesen“, versicherte sie.

Ruud, Draper out - Alcaraz schlägt Fonseca

Beim Männerturnier in Miami ist die Nummer 11 des Turniers hingegen schon draußen. Casper Ruud musste sich völlig unerwartet dem US-Amerikaner Ethan Quinn mit 4:6,6:7(7) beugen, der Norweger vergab im zweiten Durchgang nicht weniger als sieben Chancen zum Satzgleichstand. Auch für den Briten Jack Draper kam gegen einen US-Amerikaner das Aus. Er unterlag Reilly Opelka. Der Super-Aufschläger schlug 25 Asse und 47 Winner, Draper gab auch kein Service ab, womit er zweimal im Tiebreak verlor.

Unerwartet kam auch der 6:3,7:6(3)-Erfolg von Stefanos Tsitsipas über den als Nummer fünf gesetzten Alex de Minaur. Aber dem Griechen dürfte die Spielweise des Australiers einfach liegen, stellte er im Head-to-Head doch auf 12:1. Der topgesetzte Carlos Alcaraz hatte beim 6:4,6:4 über das brasilianische Toptalent Joao Fonseca wenig Mühe an einem neuerlich stark von Regen gestörten Turniertag.